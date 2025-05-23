Состоялось первое выступление российской оперной певицы с ИИ

В Москве оперная певица Вера Кононова впервые в мире выступила в дуэте с искусственным интеллектом. Артистка и ИИ представили несколько композиций в Доме звукозаписи, в том числе отрывок из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы».

По словам Кононовой, это произошло в рамках научно-музыкального интонационного эксперимента. Об этом сообщает ТАСС.

Артистка, которая является инициатором проекта, отметила, что «музыка нейросетей — это музыка будущего», добавив, что создание партитур для оркестра при помощи нейросетей позволило бы реализовать множество фантазий и создать огромное количество мелодий.

Голос оперной певицы стал живым партнером для цифрового Фантома. Исполнительница подчеркнула, что благодаря эксперименту музыка Эндрю Ллойда Уэббера звучит в новом, инновационном формате.

Вокальную партию Фантома разработала китайский композитор Дуань Юйцянь с использованием передовых нейросетевых технологий. Она создала голос, способный взаимодействовать с живыми исполнителями.

Юйцянь рассказала, что работать с нейросетью было сложно, поскольку еe восприятие информации отличается от человеческого, и для достижения взаимопонимания потребовалось потратить много времени на обучение нейросети.

Аккомпанировал инновационному выступлению Государственный Кремлевский духовой оркестр под управлением дирижeра Игоря Шевернева. Дирижер отметил, что взаимодействие с искусственным интеллектом интересно, так как он создаeт произведения, которые можно переложить на ноты и вложить в них человеческую душу.

Шевернев подчеркнул, что искусственный интеллект подаeт идеи, а для их развития необходима человеческая душа. Без нее, по его словам, в музыке не будет эмоций, присущих классике.

Кононова выразила надежду, что концерт даст ответ на вопрос о том, что окажется ближе и сильнее для слушателей: голос живого исполнителя или голос нейросети.

Эксперимент реализован фондом популяризации классической музыки «Опера» совместно с Центром искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий.