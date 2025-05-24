Свыше 300 вкусов мороженого можно будет попробовать на фестивале в Петербурге 

В Петербурге стартовал ежегодный Фестиваль мороженого. Мероприятие проходит на площади Островского.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга приглашает жителей и гостей города на это яркое событие. Пресс-служба Смольного отмечает, что в фестивале участвую отечественные производители мороженого.

На мероприятии также представлены производители из Казахстана и Беларуси. Посетителям предложат свыше 300 видов мороженого, включая необычные вкусы: мороженое со вкусом корюшки и сорбет с квасом.

В этом году впервые представлено мягкое мороженое. Глава комитета Александр Ситов подчеркнул, что Петербург стремится стать центром креативных индустрий, и гастрономия играет важную роль в развитии городской экономики.

Организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу для всех возрастов. Для детей предусмотрены различные аттракционы.

Дети из социальных учреждений смогут бесплатно поучаствовать в развлечениях и получить мороженое.

На открытии фестиваля социальным учреждениям будет вручен сертификат на тысячу порций мороженого. В программе фестиваля также интерактивные зоны, шоу мыльных пузырей, мастер-классы и конкурсы. На главной сцене выступят свыше 50 артистов.