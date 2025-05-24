Парад ретротранспорта в Петербурге собрал разные экземпляры исторической техники

В рамках VI Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест» в Санкт-Петербурге состоялось грандиозное событие – масштабный парад ретротехники. Мероприятие, прошедшее в центре города, стало самым крупным в России.

Традиционно, участниками стали исторические автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, а также спецтехника из частных коллекций и музеев. Первый парад, по данным пресс-службы Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, состоялся в 2015 году с участием 50 раритетов.

В этом году зрители увидели свыше 320 единиц ретротехники из разных городов, включая Санкт-Петербург, Москву и Ростов-на-Дону. Каждый экспонат – это результат реставрации и часть транспортной истории. Выставка легендарных машин прошлого доступна для посещения.

Вице-губернатор города Кирилл Поляков дал старт параду ретротранспорта утром 24 мая. Накануне этого события, 23 мая, председатель ведомства Валентин Енокаев отметил участников конкурса молодых дизайнеров под названием «Синяя лента».