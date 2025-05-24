Второй кинофестиваль «Мост» начал свою работу в Крыму

В Крыму начал свою работу второй кинофестиваль «Мост», который включен в перечень национальных кинофестивалей России и проходит при поддержке Министерства культуры России. В программу фестиваля вошли порядка 90 художественных и документальных картин.

В церемонии открытия приняли участие известные деятели киноискусства, в частности народная артистка России Светлана Дружинина, народный артист России Анатолий Мукасей, народная артистка России Мария Миронова, заслуженный артист России Гоша Куценко и другие.

В год празднования 80-летия Великой Победы в рамках фестиваля будут представлены фильмы, посвященные героическим событиям в истории страны. Среди них такие киноленты, как «Пять сыновей Марии», «Каруза», «Северный полюс» и «Выбор».

Участники кинофестиваля смогут посетить кинопоказы, мастер-классы и творческие мастерские, а также увидеть выступления музыкантов. Открытие кинофестиваля ознаменовалось выступлением группы Uma2rman, исполнившей саундтреки из популярных фильмов и сериалов.

Генеральный директор «Таврида.АРТ» Ксения Артемьева рассказала о принципах выбора музыкальных хедлайнеров. Она отметила, что каждый раз выбор артиста представляет собой интересный путь, и организаторы стремятся показать максимально разнообразных артистов, познакомить зрителей с разными жанрами и музыкой.

В этом сезоне, готовясь к фестивалю «Мост», они старались привлечь тех, кто тесно связан с темой кино: музыкантов, писавших музыку для кино, актеров, снимавшихся в кино, и режиссеров, пробующих себя в этом искусстве. Особое внимание уделялось подчеркиванию магии между кино и музыкой, что является неотъемлемой частью фестиваля.

Она отметила, что уже есть опыт работы резидентов арт-кластера «Таврида» с музыкой в кино, что подтверждается успехом сериала «Ландыши», весь музыкальный контент которого был создан резидентами.