Режиссер «Гардемаринов» Светлана Дружинина рассказала о влиянии Крыма на фильмы

Режиссер Светлана Дружинина на кинофестивале «Мост» поделилась воспоминаниями о том, как Крым повлиял на создание знаменитой серии фильмов «Гардемарины». Она отметила особую связь с этим регионом, подчеркнув, что Крым и Севастополь являются для нее родными городами.

Дружинина рассказала корреспонденту Gazeta.SPb, что снималась в Крыму как актриса и испытывает к этому месту «память сердца», хотя и «достаточно драматическую».

«Крым – это моя любовь»

«Я здесь снималась как актриса. Крым для меня город родной, Севастополь для меня город родной. Для меня это такая еще память сердца. Достаточно драматическая, прямо скажем», – призналась Дружинина.

От Харатьяна до Домогарова

Режиссер отметила, что главным гардемарином был Дмитрий Харатьян, который сыграл в первом фильме Алешу. Затем ему на смену пришел Михаил Мамаев. Который, на данный момент является военным журналистом.

«Он попал к нам сразу же из выпуска МГИМО, журналистики. Сейчас прекрасно песни поет, играет, сам сочиняет», – добавила Дружинина.

Третья часть «Гардемаринов» снималась по просьбе немецкой стороны – о сражении под Грос-Егерсдорфом.

«Там уже появился Домогаров. Это был его большой дебют», – отметила Дружинина.

Эпоха перемен и новые проекты

После распада СССР режиссер взялась за масштабный цикл «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII». В нем снимались Харатьян, Мамаев, Домогаров и Кристина Орбакайте.

«Завершающий фильм цикла с Ириной Чуриковой , царствие ей небесное, снимали в сложных условиях. Появилось очень малое время, короткое, которое надо было четко доснять, потому что уже были все ситуации, связанные с Крымом», – вспоминает Дружинина.

Изначально планировался один трехчасовой фильм, но из-за бюджета проект разделили на две части.

«Министр культуры тогда Мединский предложил мне сделать два фильма. Тогда это было все официально и законно», – пояснила режиссер.

Премьера заключительной части состоялась в 2024 году в Доме кино. Дружинина отметила, что на этом сага о гардемаринах подошла к концу, по крайней мере на сегодняшний день.