Кинооператор Анатолий Мукасей признался, что во время создания кинофильмов ощущает себя живописцем. Он убежден, что зрители видят мир киноленты глазами оператора.

В интервью с журналистами на кинофестивале «Мост» он заявил, что считает свою профессию самой замечательной. По его словам, несмотря на количество режиссеров, оператор всегда один.

Анатолий Мукасей отметил наличие способных и талантливых специалистов. Однако, по его мнению, современные технологии, особенно компьютерная графика, лишают кино особого шарма, поэтому он старается следовать традициям великих операторов прошлого.

Последний фильм он снимал на цифровую камеру, но добился эффекта пленки, так как он «потрясающий». Кинооператор выразил свою любовь к Крыму, особенно к Ялте, которую ласково называет «Ялточкой».

Там он провел много времени на съемках. Анатолий Мукасей рассказал, что последние «Гардемарины» снимали в Крыму, в Севастополе, под водой в Черном море.

Он добавил, что испытывает особую привязанность к этому краю. Анатолий Мукасей признался, что очень любит солнце, когда светит солнце, ему всегда хорошо, весело и тепло.