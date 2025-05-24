Петербург отмечает юбилей Иосифа Бродского выставками и концертами

В Санкт-Петербурге отмечают 85-летие Иосифа Бродского. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и музей «Полторы комнаты» представят совместную программу.

Как сообщает пресс-служба Смольного, к памятной дате подготовили мероприятия театральные, музыкальные коллективы и библиотеки Санкт-Петербурга. В Фонтанном Доме работает выставка «Небытие на свету».

Там представлены фотографии, документы, рукописи и книги. Они охватывают ключевые этапы жизни поэта.

На Преображенской площади запланирован концерт. На нем исполнят любимые произведения Иосифа Бродского.

На сцене сада Фонтанного Дома Павел Котляр представит кураторский перформанс. В течение 12 часов он будет рассказывать о каждом из 66 стихотворений.

Павел Котляр раскроет связь между стихотворениями и объяснит принцип их отбора. В 2020 году в доме Мурузи открылся музей «Полторы комнаты».

Памятники и скульптурные композиции, посвященные поэту, установлены в разных местах города. Их можно увидеть во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, на набережной реки Смоленки и на улице Стахановцев.

Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Он скончался в ночь на 28 января 1996 года в Нью-Йорке.

Первоначально был похоронен в США, но в 1997 году перезахоронен в Венеции.