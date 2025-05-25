Принц Уильям и Кейт Уэльские празднуют пополнение в семье

В семье принца и принцессы Уэльских произошло пополнение. Дело в том, что их кокер-спаниель Орла родила четырех щенков.

Потомство появилось на свет несколько недель назад, при этом состояние матери и щенков оценивается как удовлетворительное, сообщает The Sun.

Собака породы кокер-спаниель появилась в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2020 году. Пятилетнюю Орлу подарил брат принцессы Уэльской Джеймс Миддлтон, известный как разведчик собак.

По данным некоторых источников, королевские дети — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи — с энтузиазмом восприняли новость о пополнении.

В настоящее время не раскрывается информация о кличках новорожденных щенков, а также о том, планирует ли семья оставить кого-то из потомства. Личность отца щенков также остается неизвестной. По словам инсайдеров, подобные новости всегда вызывают особый интерес у публики.

Отметим, что Орла за время пребывания в королевской семье стала постоянным участником семейных мероприятий. Собака дважды появлялась на официальных портретах, посвященных дням рождения принцессы Шарлотты — в 2022 и 2023 годах.