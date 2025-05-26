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В Петербурге утвердили глав администраций Приморского и Калининского районов

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге объявили о назначении Богдана Заставного главой администрации Приморского района и Михаила Асташкевича — главой Калининского района.

Богдан Заставный назначен на должность главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга. Михаил Асташкевич на должность главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга. Об этом Губернатор Северной столицы Александр Беглов объявил на рабочем совещании с членами городского правительства 26 мая.

Отметим, что Богдан Заставный с 31 марта 2025 года он уже исполнял обязанности главы Приморского района. До него, с 25 марта, эту должность занимала Елена Красильникова, которая была назначена после смерти прежнего руководителя района Алексея Никонорова. Он скончался 22 марта 2025 года из-за продолжительной болезни.

С 26 ноября 2024 года, Михаил Асташкевич находился на данной должности главы администрации Калининского района с приставкой врио. Его предшественник Сергей Петриченко занял пост председателя комитета по благоустройству, отвечающего за уборку снега в городе.

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