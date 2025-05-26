Больше 125 тысяч гостей побывали на фестивале «ТранспортФест» в Петербурге

В 2025 году Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест» в Санкт-Петербурге посетили более 125 тысяч человек. В программе были выставки новейшей техники, ретропарад, соревнования водителей и подписание соглашений о поставках электробусов.

В мероприятии приняли участие представители 41 региона России и семь зарубежных стран — Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Латвия, Армения и Китай.

С 22 по 24 мая фестиваль посетили порядка 125 тысяч участников, включая около 10 тысяч специалистов из транспортной отрасли. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, отметив, что данный результат является рекордным.

В свою очередь председатель Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев подчеркнул, что «ТранспортФест» помогает установить контакт между пассажирами и транспортными компаниями.

Также было объявлено, что в ближайшее время новые автобусы поступят в распоряжение СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и начнут курсировать по городским маршрутам.

На фестиваль приехали представители федеральных и региональных властей. В экспозиции было представлено свыше 70 единиц различной техники, включая новые образцы воздушного и водного транспорта: вертолет службы санитарной авиации и электросудно «Канарейка» («Мойка 2.0»)

В юбилейном X параде ретротранспорта участвовали свыше 320 единиц техники — раритетные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили, мотоциклы и трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Также в ходе мероприятия были подписаны два соглашения между СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и производителями электробусов — о подконтрольной эксплуатации электробуса СИНАРА-6253 и электробуса МАЗ 303E23.

В рамках фестиваля прошли соревнования профессиональных водителей, по итогам которых определили лучших на маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев. Также состоялась церемония награждения победителей III Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее» и конкурса по разработке дизайна форменной одежды для работников общественного транспорта «Синяя лента».

Трехдневная программа фестиваля завершилась гала-концертом с участием звезд эстрады.