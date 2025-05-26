В Таиланде арестовали бывшую жену Паши Техника

Экс-жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая была арестована в Таиланде по делу о клевете на клинику, где скончался ее бывший муж.

Как сообщает «Инфо24» со ссылкой на представителя покойного исполнителя, Еву Карицкую задержали по обвинению в клевете: иск подала клиника, а детали пока уточняются.

По его словам, Карицкая сейчас находится в полицейском участке и с утра не выходит на связь.

Менеджер артиста Марк Яровный ранее заявлял, что причиной смерти Техника стала легочная инфекция, полученная в таиландской клинике. После этого Карицкая публично обвинила больницу, а также людей, находившихся рядом с ее покойным мужем в последние дни, включая его новую возлюбленную.