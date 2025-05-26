Киберэксперт Ульянов заявил о росте туристического мошенничества

Эксперты спрогнозировали рост туристического мошенничества на 15% летом. Об этом заявил Владимир Ульянов, глава аналитического центра Zecurion.

В беседе с «Газетой.Ru» Ульянов объяснил, что мошенничество в сфере туризма существует круглогодично, однако его активность резко возрастает в сезоны массовых отпусков — во время праздников и школьных каникул. Наиболее распространенные схемы включают продажу поддельных туров и авиабилетов.

Эксперт советовал бронировать поездки только через официальные платформы и лицензированные агентства, но при этом оставаться внимательным: преступники научились копировать дизайн известных сервисов. Основными каналами обмана становятся рекламные объявления, ссылки в соцсетях и мессенджерах, пояснил специалист.

Особую угрозу, по его словам, представляют предложения от сомнительных аккаунтов с минимальным количеством отзывов и подозрительно низкими ценами. Именно такие «горящие» варианты в большинстве случаев оказываются мошенническими, подчеркнул Ульянов.