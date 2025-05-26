Эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, кто платит штраф за шум арендаторов

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил, что собственник жилья несет ответственность за нарушения тишины, совершенные арендаторами, и должен оплачивать соответствующие штрафы.

В беседе с NEWS.ru Бондарь подчеркнул, что согласно статье 17 Жилищного кодекса РФ жилые помещения предназначены исключительно для проживания. Он отметил, что собственник несет ответственность за действия арендаторов, включая нарушение тишины, загрязнение территории или незаконную перепланировку.

Эксперт также указал на положения статьи 7.21 КоАП РФ, согласно которым штрафные санкции за такие нарушения составляют от двух до пяти тысяч рублей.