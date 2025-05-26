Половина женщин Петербурга и Ленобласти делает фото с помощью ИИ

Россиянки стали активнее применять ИИ-технологии для редактирования фотографий в социальных сетях – как в личных, так и в рабочих профилях.

Как сообщает «Вечерний Санкт-Петербург», согласно данным опроса, 40% респондентов периодически используют ИИ для развлекательного контента и публикаций.

Что касается обработки изображений, то 57% ограничиваются легкой ретушью, в то время как 14,5% радикально меняют фото, добиваясь идеального вида. Интересно, что 15% принципиально не редактируют снимки, выступая за натуральность.

Тренд на естественность подтверждает 43% женщин, предпочитающих образы без излишней цифровой коррекции.