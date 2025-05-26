Аэропорт Пулково предлагает пассажирам добираться пешком от бесплатных парковок

В Пулково предложили пассажирам на бесплатных парковках добираться пешком до аэропорта, несмотря на расстояние в несколько километров.

После решения суда в апреле 2024 года, подтвердившего правомерность тарифной политики аэропорта, представители воздушной гавани указали на возможность использования парковочных комплексов P0, AiR1, а также площадок у торгового центра Outlet Village Pulkovo и коммерческих парковок Park2Travel и First Parking Station.

По данным аэропорта, бесплатная парковка P0 рассчитана на 120 мест. Однако парковка AiR1 в настоящее время не работает, а трансфер от нее осуществляется с перебоями. Расстояние от Outlet Village Pulkovo и First Parking Station до терминалов превышает 5 километров, что при пешем перемещении с багажом занимает около часа. От парковки Park2Travel путь увеличивается до 1 часа 14 минут, сообщает abn.agency.

В ФАС сочли такие варианты неудобными для пассажиров, однако суд не поддержал эту позицию. В решении указано, что антимонопольщики не представили доказательств злоупотребления доминирующим положением со стороны оператора аэропорта. Также суд отметил наличие альтернативных парковочных услуг и возможность использования трансфера.

Поводом для разбирательства стало повышение стоимости парковочных мест с апреля 2024 года, вызвавшее жалобы пассажиров и сотрудников авиакомпаний.