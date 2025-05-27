В петербургском аэропорту Пулково наблюдается 6 задержек и 18 еще отменено 

Согласно данным, предоставленным онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, задержаны рейсы по таким направлениям как Тамбов, Москва, Котлас, Ярославль, Магнитогорск, Ярославль. При этом отменены рейсы следующих авиакомпаний: Express Air, Turkish Airlines, «Аэрофлот», Ikar, «Уральские авиалинии».Так, не отправятся в обозначенное время самолеты в Москву, Мурманск, Анталью, Иваново, Худжанд.

О причинах задержек и отмен рейсов пресс-служба аэропорта города на Неве не распространяется.

Стоит отметить, что в начале мая, перед праздником День Победы, в Пулково наблюдался транспортный коллапс в течение нескольких дней. Как тогда сообщали представители воздушной гавани, он был связан с массовым перенаправлением рейсов в петербургский аэропорт пассажирских самолетов из других городов.