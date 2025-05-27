В ПМЭФ-2025 примет участие делегация из ЛНР 

Делегация из Луганской Народной Республики примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Как сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития региона, на коллективном стенде будет представлен инвестиционный потенциал республики.
В состав делегации войдут представители органов власти и предприятий-производителей. Министр экономического развития Анна Уголькова отметила, что концепция стенда отразит промышленный характер региона, в частности, угольную промышленность, металлургию, тяжелое машиностроение, пищевую промышленность и сельское хозяйство.
В настоящее время соглашения, планируемые к подписанию на ПМЭФ, находятся на стадии согласования.
Напомним, что петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года.