Колесов пообещал солнечную погоду на День города

В Санкт-Петербурге отмечают 322-летие города. В этот день в Северной столице будет солнечная погода.

Главный синоптик города на Неве Александр Колесов сообщил в своем Telegram-канале, что погода в этом году не будет препятствовать праздничным мероприятиям.

По его словам, в отличие от прошлогодней жары, когда температура достигала почти 28 градусов, и прохладных 2022 и 2023 годов с 14 градусами, в этом году погода комфортная. В День города в Санкт-Петербурге не ожидается осадков, дожди сместились на восток области.

Днем в центре города воздух прогреется до 20 градусов. Несмотря на западный ветер, у залива будет немного прохладнее, около 17-18 градусов. Синоптик отметил, что погода на День города всегда бывает очень разной, напоминая об экстремальных значениях температуры и осадков в этот день в прошлые годы.