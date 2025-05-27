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ГЖИ проверила дома после смены УК в двух районах

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга проверила состояние жилых домов в Красносельском и Московском районах после смены управляющих компаний. 

Как сообщает пресс-служба инспекции, заместитель начальника Яна Ковальская посетила несколько многоквартирных домов, чтобы оценить качество обслуживания.

В Красносельском районе пять домов, ранее обслуживаемых компанией «Строй-Сити», теперь находятся под управлением «ЖКС № 1 Красносельского района» и «ЖКС № 2 Красносельского района». Проверка показала, что новые компании уделяют внимание необходимым работам.

В Московском районе 117 многоквартирных домов перешли под управление государственных организаций. Жители отметили улучшения в качестве обслуживания и внимание к их проблемам.

В Инспекции зафиксировано снижение количества обращений от жителей по вопросам содержания общего имущества на 90%. Выборочный осмотр домов показал положительную динамику в состоянии общедомового имущества, но также были выявлены замечания по инженерным сетям, косметическому ремонту и санитарному состоянию.

Устранение замечаний находится на контроле у управляющих организаций и Инспекции. Руководство Инспекции продолжает следить за ситуацией для повышения качества жизни граждан, как поручил вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

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