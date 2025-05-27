Состояние здоровья помешало Киркорову выступить в Кремле

Артист Филипп Киркоров не смог принять участие в концерте в Кремле по причине ухудшения состояния здоровья.

По данным СМИ, выступление планировалось в рамках мероприятия, посвященного 85-летию композитора Давида Тухманова. Певец заранее подтвердил свое участие, и публика надеялась увидеть его в финале.

Однако в день концерта стало известно, что артист не сможет присутствовать. Предположительно, это связано с отпуском, взятым певцом для восстановления после ожогов, полученных во время недавнего концерта, который состоялся в Санкт-Петербурге.

Отметим, что сам Киркоров в соцсетях писал о том, что чувствует себя хорошо. Тем не менее, на запланированном мероприятии он так и не появился.