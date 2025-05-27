Комитет по труду и занятости Ленобласти и Авито Работа объявили о сотрудничестве

В ходе рабочей встречи руководство Комитета по труду и занятости населения Ленобласти и представители Авито Работы подписали соглашение о сотрудничестве с целью помощи соискателям в поиске работы и работодателям в успешном закрытии вакансий.

Председатель Комитета Юлия Косарева и отметила, что из 81 тысячи вакансий в регионе около 73% составляют рабочие специальности.

«Сотрудничество с платформой «Авито Работа» открывает для службы занятости Ленобласти новые горизонты, поскольку этот сервис особенно востребован среди синих воротничков», — прокомментировала глава ведомства.

Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы напомнил о последних веяниях на рынке труда — готовности все большего числа соискателей к переезду по стране за достойной работой и рост запроса на подработку.

«Более 1,8 миллиона пользователей Авито Работы в регионеготовы рассматривать предложения о подработке, а 30% соискателей по всей России рассматривают переезд в другой регион ради подходящей работы. И тут стоит отметить, что Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в тройку самых привлекательных направлений для релокации», — отметил Роман Губанов.

К сотрудничеству будет также привлечен Кадровый центр Ленобласти, директор которого, Татьяна Иванова подчеркнула, что главное в совместной работе — объединение аналитики, знаний и практики для развития кадровой и экономической политики региона.

В рамках подписания документа стороны обсудили также актуальные инструменты привлечения квалифицированных работников и их удержания. Представители Авито Работы отметили, что важнейшими факторами, которые влияют сегодня на выбор работы являются зарплата, которая важна для 73% опрошенных, официальное трудоустройство с показателем 38%, причем данный показатель вырос на последнее время, и гибкий график, существенный для 33% соискателей. Важны также репутация работодателя и позитивные отзывы о нем, а также максимально прозрачное описание рабочих обязанностей.