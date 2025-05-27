Исторические гравюры украсят фасады зданий в День города

В дни празднования 322-летия Санкт-Петербурга фасады зданий украсят световые проекции. На них будут изображены исторические гравюры с узнаваемыми городскими перспективами.

Зрители увидят виды на Неву и ее набережные, Летний сад, Адмиралтейство и здание Двенадцати коллегий. Особое место на гравюрах отведено кораблям, которые являются неотъемлемой частью невской панорамы в 18 и 19 веках.

Проекции старинных гравюр дополнят световое оформление Санкт-Петербурга и создадут праздничную атмосферу, сообщает пресс-служба Смольного. Город чествует основателя Петра Первого, вспоминая его деяния и яркие страницы истории.

Световые проекции появятся в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах. Включать их будут каждый вечер с 27 по 31 мая одновременно с наружным освещением.

Их можно будет увидеть по нескольким адресам. Среди них набережная Обводного канала, 89, Шпалерная улица, 44Б и Кондратьевский проспект, 14.

Также изображения будут транслироваться на Каменноостровском проспекте, 26-28, Большом проспекте Васильевского острова, 70 и 8-й линии Васильевского острова, 85А. Концепция светового оформления реализуется Комитетом по градостроительству и архитектуре, Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению совместно с «Ленсветом».