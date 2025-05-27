Петербург играет в классику, джаз и кабаре, но не забывает про балет

Если вам казалось, что Петербург в июне — это только белые ночи и нескончаемые прогулки с видами на разводные мосты, расслабьтесь. Город готов устроить вам недельный марафон эмоций, где классика, джаз, балет и даже экспериментальная электроника соседствуют в самых красивых и неожиданных интерьерах — от штаб-квартиры Российского Географического общества до оранжереи Таврического сада.

Начнем с 2 июня и Петербургского джаза, который не стесняется своим происхождением — здесь вам и The Jazz Messengers Арта Блэйки, и Майлс Дэвис, но с петербургской душой и «пищей» для настоящих джазофилов. Вечер в клубе Игоря Бутмана — это как джазовое путешествие во времени, где вы точно не скучаете, а главное, где 18+ — потому что серьезный джаз требует серьезной аудитории.

На следующий день — почти «белая кость» культурного Петербурга, хор им. М. Глинки. Почти нет билетов? Не удивительно, потому что к такой классике не приходят случайные туристы. Просто будьте готовы окунуться в многоголосие, которое звучит лучше любого хайпа, пишет «Афиша Петербурга».

4 июня — высший пилотаж: музыкальное кинопутешествие с Кьярой Таиджи и Липаритом Аветисяном в штабе Российского Географического общества. Если вы думаете, что опера — это скучно, забудьте. Это вечер, где роковые арии соседствуют с культовыми саундтреками о великих путешествиях. Атмосфера исторического особняка и музыкальные драгоценности мирового уровня заставят забыть про все заботы. Правда, 6+ — подходит даже детям, которым уже можно объяснить, почему оперы — это почти кино.

5 июня — лаборатория импровизации и электроники в Александринке. Если вас раздражает идея традиционного концерта, то вот вам вызов. Электронная музыка, живые эксперименты и звуковые пространства — это не просто музыка, это вызов вашему восприятию. 12+ — чтобы даже тинейджеры могли влюбиться в звук по-новому.

6 июня — уют и свечи в Особняке Елисеевых с неоклассикой от «Русских музыкальных сезонов». Это вечер для тех, кто любит, когда классика обнимает современность и нежность, а свет свечей придает всему происходящему нотки тайны и уюта. Да, экскурсии и прогулки по парадным залам добавят гастрономической ценности вашему вечеру.

7 июня — для тех, кто соскучился по театру и юмору — кабаре «Блеск-бурлеск» в Gaika Space. Тут все не так серьезно, зато очень весело и блестяще: пародии, вокал, танцы и коктейли, которые легко заменят вашу обычную субботнюю рутину на вечер, наполненный страстью и игрой со зрителем. Только 18+, потому что взрослый юмор — он такой.

И наконец, 8 июня — романтика под куполом оранжереи Таврического сада с джаз-бэндом Jazz Hooligans. Это вечер, где даже самый суровый житель Петербурга позволит себе немного растопить лед в сердце под классические хиты и огни свечей. 6+ — возьмите детей, бабушек и дедушек, ведь это не просто концерт, а целый праздник для души.

В тот же вечер — концерт с экскурсией в Дом ученых, где классический балет встречается с великой музыкой в атмосфере флорентийского палаццо. Если вы думали, что балет — это просто пачки и па-де-де, приготовьтесь к мини-спектаклям, которые расскажут «Щелкунчика» и «Лебединое озеро» через новую призму.

Вывод:

Эта неделя — отличный повод сбежать из привычного и окунуться в атмосферу настоящего культурного Петербурга, где классика и современность не просто соседствуют, а играют на одной сцене. Не упускайте шанс прикоснуться к музыке, которая заставляет сердце биться чаще, а разум — улыбаться с иронией. Идти стоит не потому что «так надо», а потому что в этих концертах есть жизнь — с ее блеском, страстью и легкой щепоткой сарказма.