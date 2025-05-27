Праздничные мероприятия в Петербурге начались с возложения цветов

На Сенатской площади состоялось традиционное возложение цветов к памятнику Петру I в честь дня рождения Санкт-Петербурга. Вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале подчеркнул значение города как мирового культурного центра.

В церемонии участвовали первые лица города и федеральные чиновники, подчеркнул вице-губернатор.

В частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Александр Беглов, полномочный представитель президента России в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан, заместитель министра обороны Анна Цивилева.

Поляков напомнил, что традиция празднования была возрождена в 1957 году после длительного перерыва. Петербург – это архитектурная жемчужина, привлекающая туристов со всего мира, констатировал вице-губернатор. После возложения цветов состоялось торжественное шествие военных под звуки Адмиралтейского оркестра.

К 322-летию Северной столицы исторический центр преобразился — улицы украшены тематическими баннерами и гирляндами. Главными световыми акцентами станут Ростральные колонны, факелы которых вспыхнули сегодня, 27 мая утром и затем снова загорятся в ночь на 31 мая. Три главных моста города — Бетанкура, Дворцовый и Троицкий с 22:45 до 3:00 ночи засияют в цветах российского флага. Завершат праздничную программу масштабные концерты и фейерверки, ожидающие десятки тысяч зрителей.