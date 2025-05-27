Полную анонимность криптовалютных транзакций поставили под сомнение

Вопреки распространенному представлению о криптовалютах как инструменте обеспечения финансовой анонимности, российская практика демонстрирует иную ситуацию. Как выяснилось, отечественные криптовалютные биржи тесно взаимодействуют с правоохранительными органами, предоставляя информацию о клиентах по официальным запросам.

Фактически практически все легальные криптоплатформы в России уже внедрили процедуры KYC (идентификация клиентов) и AML (противодействие отмыванию денег), что предполагает обязательную верификацию пользователей и мониторинг их операций. Россия занимает место в первой десятке стран по объемам криптовалютных транзакций, что закономерно привлекает повышенное внимание регуляторов.

Юлия Шайхразеева, преподаватель РЭУ имени Плеханова, в беседе с RuNews24.ru сообщила, что с 2021 года Росфинмониторинг использует специальную систему мониторинга криптовалютных операций. Эта система, созданная российскими IT-разработчиками, позволяет устанавливать связи между цифровыми кошельками, несмотря на их техническую анонимность.

В настоящее время данный инструмент активно применяется при расследовании преступлений, связанных с обналичиванием средств, коррупционными схемами, финансированием терроризма и оборотом наркотических веществ.