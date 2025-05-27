Запах табака стал причиной жалоб пассажиров в петербургском Пулково 

В Санкт-Петербурге пассажиры аэропорта Пулково выразили недовольство ситуацией с курением. Жители города обратились в прокуратуру с жалобой на запах табачного дыма в зале ожидания.

Во время встречи исполняющего обязанности Северо-Западного транспортного прокурора Романа Доценко с гражданами был поднят вопрос о негативном влиянии табачного дыма на здоровье. Как сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург», пассажиров беспокоит запах в зале ожидания.

Для сравнения, в московских аэропортах существуют специально оборудованные курительные комнаты. Во Внуково их 4, в Шереметьево — 2.

По словам пассажиров, места для курения в Пулково расположены неудобно. Они находятся с выходом на террасу.

Со стороны Северо-Западной транспортной прокуратуры пассажирам были предоставлены правовые консультации. Также организована проверка по факту обращений.