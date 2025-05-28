Афиша июня в Петербурге: от классики до экспериментов

Июнь в Петербурге обещает насыщенную театральную программу — от вечной классики до смелых авангардных постановок. В этом месяце зрителей ждут яркие эмоции, глубокие размышления и незабываемые впечатления.

«Пигмалион»

ДК «Выборгский», 2 июня

Знаменитая пьеса Бернарда Шоу о превращении простой цветочницы Элизы Дулиттл в настоящую леди по-прежнему актуальна. В новой постановке с Аленой Бабенко и Сергеем Маковецким остроумная сатира на общественные условности звучит особенно выразительно.

«Вселенная Островского»

Театр эстрады им. Аркадия Райкина, 3 июня

К 200-летию Александра Островского режиссер Стас Парфенов создал масштабный спектакль-коллаж из произведений драматурга. Юрий Гальцев в роли самого Островского проводит зрителей сквозь века, доказывая: классика жива и способна говорить с нами на одном языке.

«Иосиф и его удивительный плащ снов»

ДК им. Ленсовета, 4 июня, 19:00

Премьера российского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса — яркое шоу с молодыми артистами, оркестром и хореографией. Библейская история Иосифа обретает современное звучание, переплетая кантри, рок-н-ролл и лирические баллады.

«Волшебник Изумрудного города»

Театр комедии им. Акимова, 5 июня

Любимая сказка Александра Волкова превращается в захватывающее цирковое ревю с музыкой, акробатикой и волшебством. Путешествие Элли и ее друзей — это история о дружбе, храбрости и вере в чудеса, которая понравится и детям, и взрослым.

«Литургия Zero»

Александринский театр, 6 июня

Валерий Фокин представляет мощную интерпретацию «Игрока» Достоевского. Рулетка становится символом роковой страсти, ведущей к саморазрушению, сообщает «Афиша Петербурга». Минималистичная, но пронзительная постановка погружает зрителя в пучину азарта и отчаяния.

«Город. Женитьба. Гоголь»

Театр им. Ленсовета, 7 июня, 18:00

Юрий Бутусов соединяет гоголевскую «Женитьбу» с текстами Достоевского, Пушкина и Цветаевой, создавая многогранное размышление о Петербурге, одиночестве и поиске счастья. Лауреат «Золотого софита», этот спектакль балансирует между иронией и философией.

«Вий. Ведьма. Гоголь»

Дом актера Санкт-Петербургского отделения СТД РФ, 8 июня

Мистика Гоголя оживает в гротескном спектакле, где страх и сатира переплетаются. Зрителей ждет путешествие в мир ночных кошмаров, где реальность граничит с безумием, а смех становится защитой от ужаса.

Июнь в Петербурге — это не просто театр, а живая эмоция, заставляющая сопереживать, смеяться и задумываться. Выбирайте свой спектакль — и пусть каждый вечер станет незабываемым.