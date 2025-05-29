На кинофестивале МОСТ. ГОРИЗОНТЫ показана документальная лента «Наедине с собой»

В конкурсной программе «МОСТ. ГОРИЗОНТЫ» кинофестиваля показана короткометражная документальная лента «Наедине с собой» режиссёра из Петербурга Лизы Зенковой.

Фильм демонстрирует поведение людей, запертых на 10 минут в абсолютно белом, беспредметном пространстве. Мозг человека не любит скучать, но что делать, если единственное развлечение для разума – маленькая камера в углу белого пространства? Женщины чаще выбирали интервью с камерой, мужчины же, как истинные путешественники, измеряли белую бездну шагами и реже обращали внимание на объектив. На второй минуте добровольного заточения 13 женщин разговаривали, 8 мужчин ходили, некоторые пели. Были зафиксированы и иные реакции: кто-то отбивал ритм, другие лежали в молчаливой отрешённости. Не обошлось и без исключений — один из испытуемых, профессиональный актёр, потребовал реквизит и разыграл сцену с мечом. Короткометражная лента не только запечатлела всё многообразие человеческих реакций, но и отразила индивидуальность людей в условиях ограниченного пространства.

Мы побеседовали с режиссёром Лизой Зенковой и продюсером картины Полиной Кисочкиной.

— Лиза, как вы находили участников фильма-эксперимента?

— Мы никого не заставляли. Опубликовали в соцсетях приглашение поучаствовать в таком эксперименте. Некоторые откликнулись самостоятельно — писали мне, и мы вносили их в предварительные списки. Они приходили по собственному желанию. А вот герой Юрий, тот дядечка, который танцевал, — это вообще таксист. Мы с ним ехали на съёмку, и у меня первый герой отменился. Я ему говорю: «Хотите сняться в фильме?» Он сказал: «Хочу». И мы пошли снимать.

— Девушки, расскажите о планах. Это ваша первая работа или вы уже опытные?

— Работа не первая, но первая такая серьёзная. У Лизы вообще есть мечта — создать свой фонд экспериментального кино. Я, как продюсер, очень радею за эту идею. Я работаю с разными ребятами из нашего института (Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения), но их мастерская очень интересная, все индивидуальности.

— А я говорю спасибо своему мастеру — Михаилу Железникову (режиссёр и куратор, вёл мастерскую неигрового кино в СпбГИКиТ — Прим. ред.). Он талантливый, самый лучший режиссёр и учитель. Его творчество сосредоточено на работе со сценами, и отчасти наша лента вдохновлена его подходом. Он всегда делает акцент на закадровом тексте, минимально используя музыку и посторонние звуки.

— Расскажите о финансировании проекта

— Его попросту не было. Раньше в институте существовала система поддержки короткометражного кино через художественный совет, но сейчас это проблема многих студентов — не только документалистов, но и тех, кто снимает игровое кино. Если у документалистов есть оборудование, камера, и так или иначе они выходят, ищут героев, могут привлечь другие бюджеты, то, например, студенты игрового кино нуждаются в более обширном финансировании. У меня есть мечта — фонд короткого метра. Мне кажется, это очень нужно, особенно в Петербурге. В нашей школе кино и телевидения очень много талантливых ребят.

На самом деле, надо отдать должное нашему государству: сейчас реализуются разные программы, появляются лаборатории документального кино. Это, конечно, необходимо, потому что даже бюджетные сметы достаточно лёгких проектов по минимальным ставкам всё равно обходятся в 1,5–2 миллиона рублей. А мы всё-таки люди, которые получают дипломы, выходят в этот мир искусства, но мы хотим ещё и есть, если честно.