Как провести лето в Петербурге без лишних трат: 3 классных варианта

Если предыдущая подборка про дорогие вечера вызвала у вас легкую панику («Куда я трачу деньги?»), эта — для вас. Рассказываем, где вкусно поесть, культурно выпить и эффектно покататься по городу, не опустошая кошелек.

«Банщики» — ресторан, где ностальгия встречается с модным Петербургом

Адрес: Дегтярная ул., 1/3

Цены: средний чек 1500 ₽

В этом году все только и говорят про «новую русскую кухню», но «Банщики» делают ее без пафоса. Здесь в одном меню уживают борщ с салом и тыква с фундучным соусом, а интерьер — будто дизайнер переосмыслил деревенскую избу через призму питерского лофта.

Почему стоит зайти:

Детская комната с няней (редкость для таких мест)

Собственная выпечка и домашние заготовки

Работают до 23:00 — можно успеть после работы

Лайфхак: по вечерам в баре разливают настойки собственного производства — попробуйте облепиховую.

«Горизонты» — панорамный ресторан с доступными завтраками

Адрес: «Невская ратуша», 7 этаж

Цены: поздние завтраки от 500 ₽

Новый ресторан на седьмом этаже с видом на Стрелку — неожиданно демократичный вариант для такой локации. Шеф Александр Белков (бывший шеф «Северянина») делает упор на локальные продукты: семга с сельдереевым кремом, ягненок с полбой, десерты в духе петербургских двориков.

Как сэкономить:

Завтраки до 16:00 — вдвое дешевле вечернего меню

В будни до 18:00 действует «бизнес-ланч» за 790 ₽

Бонус: коктейль «Северное сияние» (450 ₽) — must try с этим видом.

«Русский рок на Неве» — самый необычный теплоход сезона

Цена: 1500 ₽

Отправление: причал у Биржи

Главный музыкальный аттракцион этого лета — двухчасовая прогулка по Неве под хиты «Кино», «ДДТ» и «Сплина». Никаких экскурсоводов — только хороший звук, открытая палуба и особое питерское чувство ностальгии.

Почему это работает:

Маршрут проходит мимо всех главных достопримечательностей

В отличие от классических экскурсий — живая атмосфера

Можно взять напитки с собой (алкоголь — в разумных пределах)

Совет: берите билеты на вечерние рейсы — под огни разведённых мостов впечатления сильнее.

Ваше лето в Петербурге может быть насыщенным без лишних трат. Главное — знать места!