Как провести лето в Петербурге без лишних трат: 3 классных варианта

Если предыдущая подборка про дорогие вечера вызвала у вас легкую панику («Куда я трачу деньги?»), эта — для вас. Рассказываем, где вкусно поесть, культурно выпить и эффектно покататься по городу, не опустошая кошелек.
- «Банщики» — ресторан, где ностальгия встречается с модным Петербургом
Адрес: Дегтярная ул., 1/3
Цены: средний чек 1500 ₽
В этом году все только и говорят про «новую русскую кухню», но «Банщики» делают ее без пафоса. Здесь в одном меню уживают борщ с салом и тыква с фундучным соусом, а интерьер — будто дизайнер переосмыслил деревенскую избу через призму питерского лофта.
Почему стоит зайти:
Детская комната с няней (редкость для таких мест)
Собственная выпечка и домашние заготовки
Работают до 23:00 — можно успеть после работы
Лайфхак: по вечерам в баре разливают настойки собственного производства — попробуйте облепиховую.
- «Горизонты» — панорамный ресторан с доступными завтраками
Адрес: «Невская ратуша», 7 этаж
Цены: поздние завтраки от 500 ₽
Новый ресторан на седьмом этаже с видом на Стрелку — неожиданно демократичный вариант для такой локации. Шеф Александр Белков (бывший шеф «Северянина») делает упор на локальные продукты: семга с сельдереевым кремом, ягненок с полбой, десерты в духе петербургских двориков.
Как сэкономить:
Завтраки до 16:00 — вдвое дешевле вечернего меню
В будни до 18:00 действует «бизнес-ланч» за 790 ₽
Бонус: коктейль «Северное сияние» (450 ₽) — must try с этим видом.
- «Русский рок на Неве» — самый необычный теплоход сезона
Цена: 1500 ₽
Отправление: причал у Биржи
Главный музыкальный аттракцион этого лета — двухчасовая прогулка по Неве под хиты «Кино», «ДДТ» и «Сплина». Никаких экскурсоводов — только хороший звук, открытая палуба и особое питерское чувство ностальгии.
Почему это работает:
Маршрут проходит мимо всех главных достопримечательностей
В отличие от классических экскурсий — живая атмосфера
Можно взять напитки с собой (алкоголь — в разумных пределах)
Совет: берите билеты на вечерние рейсы — под огни разведённых мостов впечатления сильнее.
Ваше лето в Петербурге может быть насыщенным без лишних трат. Главное — знать места!