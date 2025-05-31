Понедельник, 2 июня 2025
$78.62 €89.25 ¥10.89
14.5 C
Санкт-Петербург
Афиша

Как провести лето в Петербурге без лишних трат: 3 классных варианта

Михаил Яковлев
blank
Фото: Baltphoto

Если предыдущая подборка про дорогие вечера вызвала у вас легкую панику («Куда я трачу деньги?»), эта — для вас. Рассказываем, где вкусно поесть, культурно выпить и эффектно покататься по городу, не опустошая кошелек.

  1. «Банщики» — ресторан, где ностальгия встречается с модным Петербургом

Адрес: Дегтярная ул., 1/3

Цены: средний чек 1500 ₽

В этом году все только и говорят про «новую русскую кухню», но «Банщики» делают ее без пафоса. Здесь в одном меню уживают борщ с салом и тыква с фундучным соусом, а интерьер — будто дизайнер переосмыслил деревенскую избу через призму питерского лофта.

Почему стоит зайти:

Детская комната с няней (редкость для таких мест)

Собственная выпечка и домашние заготовки

Работают до 23:00 — можно успеть после работы

Лайфхак: по вечерам в баре разливают настойки собственного производства — попробуйте облепиховую.

  1. «Горизонты» — панорамный ресторан с доступными завтраками

Адрес: «Невская ратуша», 7 этаж

Цены: поздние завтраки от 500 ₽

Новый ресторан на седьмом этаже с видом на Стрелку — неожиданно демократичный вариант для такой локации. Шеф Александр Белков (бывший шеф «Северянина») делает упор на локальные продукты: семга с сельдереевым кремом, ягненок с полбой, десерты в духе петербургских двориков.

Как сэкономить:

Завтраки до 16:00 — вдвое дешевле вечернего меню

В будни до 18:00 действует «бизнес-ланч» за 790 ₽

Бонус: коктейль «Северное сияние» (450 ₽) — must try с этим видом.

  1. «Русский рок на Неве» — самый необычный теплоход сезона

Цена: 1500 ₽

Отправление: причал у Биржи

Главный музыкальный аттракцион этого лета — двухчасовая прогулка по Неве под хиты «Кино», «ДДТ» и «Сплина». Никаких экскурсоводов — только хороший звук, открытая палуба и особое питерское чувство ностальгии.

Почему это работает:

Маршрут проходит мимо всех главных достопримечательностей

В отличие от классических экскурсий — живая атмосфера

Можно взять напитки с собой (алкоголь — в разумных пределах)

Совет: берите билеты на вечерние рейсы — под огни разведённых мостов впечатления сильнее.

Ваше лето в Петербурге может быть насыщенным без лишних трат. Главное — знать места!

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

В Петербурге появился бесплатный сервис для быстрого поиска пропавших

Компания МТС и добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» запустили в Петербурге совместный цифровой проект под названием «МТС.ГеоПоиск», который помогает быстро определять местонахождение пропавших абонентов оператора. Подчеркивается, что это первая в России технология, которая позволяет получить информацию о местоположении пропавшего человека всего за несколько минут. Координаты передаются автоматически сразу после получения запроса от «ЛизаАлерт» через защищённый канал связи, созданный специально для взаимодействия с поисковыми группами. Информация о пропавших собирается с мобильного устройства, включая данные GPS, Wi-Fi, и от активной базовой станции, к которой подключено устройство в момент запроса сведений, – это позволяет предоставлять максимально точные геоданные о местонахождении человека в режиме реального времени. Точность данных составляет от 50 до 150 метров в зависимости от модели мобильного устройства пропавшего и от застройки местности. Генеральный директор...
Читать далее
Бизнес-вести

Батл концепций: в Петербурге обсудили будущее управления апартаментами

21 мая в апарт-отеле IN2IT состоялась профессиональная дискуссия, организованная Комитетом по гостиничной недвижимости НП “Российская гильдия управляющих и девелоперов” совместно с Группой компаний PLG. В центре внимания оказался один из ключевых вопросов отрасли: какая модель управления определит будущее апарт-отельного сегмента — централизованная или гибридная? Мероприятие представляло собой не просто обмен мнениями, а настоящий батл концепций: команды экспертов отстаивали две разные позиции — централизованное управление с полной передачей юнита оператору и гибридную модель с вариативностью управления апартаментом. Дискуссия собрала более 60 участников рынка и была как никогда актуальна на фоне растущей конкуренции и новых норм регулирования. Открывшая батл Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), показала текущую структуру рынка: сейчас именно гибридная модель управления демонстрирует устойчивую доминанту. По итогам первого...
Читать далее

Популярное

новости СПб дети полиция зенит суд погода метро пожар петербург владимир путин прокуратура происшествия жкх пулково общество футбол семья деньги нарушения Роспотребнадзор здоровье спорт мчс памятники экономика Всеволожский район виталий милонов пенсии ска пенсионеры реконструкция опрос спасатели выплаты хоккей история ресторан больница законопроект ксения собчак форум пенсия рост цен юбилей дождь

Новости дня

Город

Качество воздуха после пожара в Янино-1 соответствует норме

Город

Петербуржцев предупредили о «желтом» уровне опасности во вторник

Новости

Депутат Милонов пожалел Собчак за ее идею запрета браков до 30 лет

Новости

Роспотребнадзор провел замеры воздуха на месте пожара в Янино-1

Новости

Депутаты предложили отменить ОГЭ

Деньги

В июне пенсионеры смогут получить деньги раньше из-за праздничных выходных

Новости

В России вводится контроль за сезонностью шин

Город

Морской вокзал в Санкт-Петербурге обновят почти за 80 млн рублей

Новости

В России предлагают отменить штрафы за тонировку боковых стекол авто

Новости

Владимир Путин поддержал создание Всероссийской службы помощи семье

Новости

Рост цен в российских столовых опередил инфляцию

Афиша

Петербургские сфинксы: каменные стражи с богатой историей

Новости

В России отмечается народный праздник День Тимофея Грядочника

Новости

Собчак и Пинский продолжают судиться за права на чужой товарный знак

Новости

Киркоров поделился архивным фото с отцом

Новости

В России чаще начали искать удаленных ИИ-разработчиков, аналитиков и дизайнеров

Афиша

Куда пойти в Петербурге с 9 по 15 июня

Новости

На Аничковом мосту очистили бронзовых коней Клодта

Новости

Свыше 20 тысяч петербуржцев пользуются виртуальным «Подорожником»

Новости

Во вторник Петербург накроют грозы и шквалистый ветер

Деньги

Спикер ЗакСа рассказал о новых мерах поддержки многодетных семей в Петербурге

Новости

Студенты сообщают, что вынуждены устраивать банкеты на защите дипломов

Новости

Делегация из Петербурга обсудила восстановление Мариуполя и новые проекты

Новости

Shaman представит песню для «Интервидения» на премии «Муз-ТВ»

Новости

Под Петербургом горят склады рядом с лакокрасочным заводом

Новости

Прокуратура добилась взыскания 122 тысяч рублей за незаконную свалку в Горелово

Общество

В Петербурге появился бесплатный сервис для быстрого поиска пропавших

Новости

Больше 10 млн россиян установили самозапрет на кредиты через «Госуслуги»

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 12 октября 2018 года.

Главный редактор Клавдия Гроцкая, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции: 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb