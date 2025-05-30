Пятница, 30 мая 2025
$78.5 €88.95 ¥10.89
14.5 C
Санкт-Петербург
Город

Петербург ищет подрядчика для праздничного оформления за 20 млн рублей

Даниил Александров
blank
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге объявил конкурс на праздничное оформление города с бюджетом 20,1 миллиона рублей.

Заявки на оказание услуг по централизованному оформлению к мероприятиям, включая «Алые паруса» и новогодние праздники, принимаются до 6 июня. Об этом сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург» со ссылкой на данные портала госзакупок.

В рамках конкурса предусмотрено изготовление плакатов различных форматов к ключевым датам: 200 крупных плакатов ко Дню ВМФ, 200 плакатов ко Дню Государственного флага, а также 100 экземпляров ко Дню знаний.

Кроме того, победитель должен изготовить 100 плакатов ко Дню спецназа, 150 плакатов ко Дню народного единства и 100 ко Дню сотрудников органов внутренних дел.

В 2024 году аналогичный контракт на сумму 20,6 миллиона рублей был заключен с ООО «Формула». В 2023 году услуги по изготовлению праздничной продукции оказывало ООО «Гранд Формат Принт» за 1,4 миллиона рублей.

Ранее, в апреле 2024 года, на оформление ко Дню города было выделено 20,4 миллиона рублей, подрядчиком выступило ООО «Авангард Медиа Групп».

Отметим, что ранее в Законодательное собрания Петербурга внесли  проект бюджета Северной столицы с дефицитом 52 миллиарда рублей.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Город

Гости со всей России посетили Фестиваль тюльпанов в Петербурге

XIII Фестиваль тюльпанов, который проходил 17-18 и 24-25 мая на Елагином острове в Петербурге привлек сотни тысяч путешественников из 73 регионов России и из-за рубежа. Посещаемость мероприятия проанализировала цифровая экосистема МТС с помощью платформы Геоэффект, оценив туристический поток на мероприятии и составив цифровой портрет гостя, посетившего фестиваль. По данным Big Data МТС, не считая жителей Северной столицы и Ленинградской области, больше всего гостей на весеннем фестивале было из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Башкортостана, Татарстана, Псковской, Новгородской, Свердловской, Вологодской областей и Карелии. Наряду с активными внутренними туристами на Елагином острове отдыхали гости из-за границы. В топ-3 стран, откуда приехали посетители, вошли Китай, Белоруссия и Казахстан. На мероприятиях фестиваля было больше женщин, чем мужчин (60 процентов против 40 процентов соответственно). Активнее...
Читать далее
Бизнес-вести

Батл концепций: в Петербурге обсудили будущее управления апартаментами

21 мая в апарт-отеле IN2IT состоялась профессиональная дискуссия, организованная Комитетом по гостиничной недвижимости НП “Российская гильдия управляющих и девелоперов” совместно с Группой компаний PLG. В центре внимания оказался один из ключевых вопросов отрасли: какая модель управления определит будущее апарт-отельного сегмента — централизованная или гибридная? Мероприятие представляло собой не просто обмен мнениями, а настоящий батл концепций: команды экспертов отстаивали две разные позиции — централизованное управление с полной передачей юнита оператору и гибридную модель с вариативностью управления апартаментом. Дискуссия собрала более 60 участников рынка и была как никогда актуальна на фоне растущей конкуренции и новых норм регулирования. Открывшая батл Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), показала текущую структуру рынка: сейчас именно гибридная модель управления демонстрирует устойчивую доминанту. По итогам первого...
Читать далее

Популярное

новости СПб ленобласть дети полиция погода задержания авария Россия пожар петербург прокуратура туризм работа выборгский район фрунзенский район деньги бюджет Роспотребнадзор штрафы Госдума мчс долги конкурс кронштадт ска мошенники мусор пенсионеры налоги дворцовая площадь кхл смертельное ДТП турция эрмитаж открытие следственный комитет пенсионер законопроект авито угон пенсия кудрово дождь дожди автобусы

Новости дня

Культура

Песня Shaman для «Интервидения» может выйти в начале лета

Новости

Директор Ефремова отказалась комментировать его возвращение в кино

Деньги

В России могут ввести досрочные пенсии для многодетных отцов

Афиша

Скрипач из Венгрии Кристоф Барати выступит на сцене Петербургской филармонии

Новости

Петербург лидирует по числу участников акции #яПомогаю на Авито

Новости

В июне жители Ленобласти смогут экономить на проезде в транспорте

Зенит

Огнен Мимович покинет «Зенит» после окончания договора аренды

Новости

Роман Ротенберг покинул СКА после проигранных матчей в прошедшем сезоне КХЛ

Новости

Арендаторам электросамокатов объявили борьбу за рейтинг

Новости

Судостроители Петербурга спустили на воду скоростной катамаран «Форт Обручев»

Новости

Дополнительные электрички свяжут Петербург с пригородами в праздник Троицы

Город

Движение по Троицкому мосту возобновят в субботу

Новости

С июня участок трассы «Кола» в районе Дусьево переведут на реверсивную схему

Общество

Сервис временной занятости “Авито Подработка” запущена в Петербурге

Город

Прокуратура нашла 1,5 тонны мясной продукции без маркировки в Кронштадте

Общество

Авито: сведения о долгах за платные дороги отобразится в отчетах об истории авто

Город

МЧС второй день подряд предупреждают жителей Петербурга о грозе

Афиша

Оперные звезды соберутся на Дворцовой площади в честь дня рождения Петербурга

Политика

Экспертный клуб Петербурга провел вторую в этом сезоне дискуссионную площадку

Дети

В Петербурге стартовали организованные перевозки детей в летние лагеря

Новости

В Петербурге грузовик насмерть сбил велосипедистку на Советском проспекте

Новости

Австрийский скульптор Лаабмайер признался в восхищении Эрмитажем

Новости

Полицейские задержали организаторов сети интим-салонов в Петербурге

Новости

Автор книги «Замуж за миллионера» задолжала налоговикам сотни тысяч рублей

Общество

Эксперты ORO и Авито: селлеры, торгующие офлайн, готовы перенести продажи в сеть

Новости

Экономист Десятниченко объяснил, чем обусловлен дефицит картофеля в России

Общество

На Европейском проспекте в Кудрово откроется новый детский сад

Новости

Нейросети угрожают доходам IT-специалистов

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 12 октября 2018 года.

Главный редактор Клавдия Гроцкая, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции: 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb