Петербург ищет подрядчика для праздничного оформления за 20 млн рублей

В Санкт-Петербурге объявил конкурс на праздничное оформление города с бюджетом 20,1 миллиона рублей.

Заявки на оказание услуг по централизованному оформлению к мероприятиям, включая «Алые паруса» и новогодние праздники, принимаются до 6 июня. Об этом сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург» со ссылкой на данные портала госзакупок.

В рамках конкурса предусмотрено изготовление плакатов различных форматов к ключевым датам: 200 крупных плакатов ко Дню ВМФ, 200 плакатов ко Дню Государственного флага, а также 100 экземпляров ко Дню знаний.

Кроме того, победитель должен изготовить 100 плакатов ко Дню спецназа, 150 плакатов ко Дню народного единства и 100 ко Дню сотрудников органов внутренних дел.

В 2024 году аналогичный контракт на сумму 20,6 миллиона рублей был заключен с ООО «Формула». В 2023 году услуги по изготовлению праздничной продукции оказывало ООО «Гранд Формат Принт» за 1,4 миллиона рублей.

Ранее, в апреле 2024 года, на оформление ко Дню города было выделено 20,4 миллиона рублей, подрядчиком выступило ООО «Авангард Медиа Групп».

Отметим, что ранее в Законодательное собрания Петербурга внесли проект бюджета Северной столицы с дефицитом 52 миллиарда рублей.