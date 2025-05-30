Петербург лидирует по числу участников акции #яПомогаю на Авито

Более 53 тысяч профилей пользователей Авито из Петербурга уже отмечены специальным знаком #яПомогаю. Всего же таких людей свыше 780 тысяч по всей стране.

Этот символ появляется в профилях тех, кто перечислил средства в благотворительные организации или участвовал в целевых сборах, организованных на платформе. Рядом с отметкой указывается персональный вклад участника в добрые дела, сообщает пресс-служба Авито 30 мая.

Лидером по числу пожертвований стал аккаунт из Кузбасса, поддержавший различные инициативы 515 раз. А наибольшую итоговую сумму — свыше 114 тысяч рублей — внес москвич.

Для получения значка можно, например, помочь в приобретении оборудования для поискового отряда «ЛизаАлерт» или присоединиться к акции «Знак добра» и оказать поддержку благотворительным фондам.

Исследования показали, что пользователи ценят визуальное подтверждение своей социальной активности. Новый инструмент не только фиксирует участие, но и мотивирует других вносить вклад в общее дело.

Среди регионов активнее всего включились в движение жители Петербурга. За ними следуют москвичи, затем — Калининградская область, ХМАО и Иркутская область.