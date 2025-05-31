В МВД объяснили возможность внесения группы крови в паспорт

Граждане России получили возможность вносить в паспорт дополнительные сведения о группе крови и ИНН.

Согласно разъяснениям Главного управления по вопросам миграции МВД России, такие отметки могут проставляться уполномоченными органами и не влияют на действительность документа. В ведомстве уточнили, что обязательными для внесения остаются данные о регистрации по месту жительства и воинской обязанности, сообщает ТАСС.

По желанию владельца паспорта в документ также могут быть внесены сведения о семейном положении, детях младше 14 лет (при условии их российского гражданства), а также информация о ранее выданных удостоверениях личности. При этом МВД предупреждает, что самостоятельное внесение любых записей делает паспорт недействительным.