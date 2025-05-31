В петербургском Пулково утром в субботу отменены четыре рейса 

В петербургском аэропорту Пулково зафиксированы отмены и задержки рейсов, согласно данным онлайн-табло. Четыре рейса отменены, в том числе направления Энфида-Хаммамет авиакомпании Express Air, Ереван от FlyOne Armenia и Москва от «Аэрофлота».

Кроме того, произошли задержки с отправлением рейсов в Самарканд авиакомпании Uzbekistan Airways и в Санью от «Аэрофлота». Пресс-служба Пулково не сообщает причины задержек и отмен рейсов.

Похожая ситуация наблюдалась в петербургском аэропорту в конце майских праздников, когда число задержанных и отмененных рейсов было значительно выше. Тогда причиной стали перенаправленные рейсы из других городов, что потребовало вмешательства транспортной прокуратуры.