Вандалы осквернили мемориал «Курск» на Серафимовском кладбище 

Вандалы совершили акт вандализма на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, осквернив мемориал, посвященный памяти погибших на атомной подводной лодке «Курск». Неизвестные покрасили бронзовую скульптуру птицы и бронзовый венок на другом мемориальном комплексе.

Как стало известно Gazeta.SPb, сообщение об этом инциденте поступило в полицию от представителя компании, занимающейся обслуживанием кладбища. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, подозреваемый был задержан по горячим следам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и незаконный оборот наркотиков. Расследование продолжается.