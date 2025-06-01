Задача решения проблемы с контейнерными площадками названа приоритетной

В Государственной думе считают одной из важнейших задач решение вопроса о нехватке мест для мусорных контейнеров. Председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин подчеркнул важность этой проблемы.

По его словам, именно состояние контейнерных площадок во многом определяет восприятие гражданами реформы в сфере обращения с отходами. В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект, который позволит субъектам Российской Федерации делегировать муниципалитетам или региональным операторам полномочия по созданию и содержанию контейнерных площадок.

Дмитрий Кобылкин отметил, что в случае передачи этих полномочий на местный уровень, муниципалитеты получат необходимое финансирование для выполнения соответствующих работ.