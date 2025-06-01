Пенсии россиян увеличились с начала лета

С 1 июня 2025 года в России вступают в силу новые законодательные инициативы. Они направлены на увеличение социальных выплат и усиление финансовой безопасности граждан. Предусмотрено увеличение детских пособий для отдельных категорий семей, что обеспечит дополнительную поддержку тем, кто сталкивается с материальными трудностями.

В рамках борьбы с финансовыми преступлениями вводятся новые правила налогообложения переводов, признанных Федеральной налоговой службой доходом. Планируется ограничение возможностей мошенников, использующих телефонные звонки и банковские операции для обмана граждан. Наряду с этим, будут действовать ограничения на использование иностранных мессенджеров и новые требования для снятия самозапрета на кредит на «Госуслугах».

С 1 июня 2025 года начнут действовать новые правила, направленные на увеличение социальной поддержки для различных категорий граждан. Ожидается рост выплат пенсионерам, семьям с детьми и другим льготным категориям, а также увеличение надбавок к пенсиям. Пенсионеры, достигшие в мае 80 лет, а также люди с инвалидностью 1 группы, получившие этот статус в том же месяце, будут получать дополнительную выплату в размере 8 тысяч 728 рублей ежемесячно. Кроме того, для пенсионеров, которые работали до этого, пенсии пересчитают с учетом пропущенных индексаций. Все перерасчеты производятся автоматически. Обращаться в органы социальной защиты для этого не нужно. При переезде в другой регион размер пенсии может измениться в соответствии с местными нормативами.

Семьи, у которых заканчивается срок ранее назначенного единого пособия на детей, смогут получить перерасчет этой выплаты при подаче заявления на ее продление. Если среднедушевой доход семьи за последний год снизился, размер пособия может быть увеличен с 50% до 75% или даже до 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Пособие выплачивается в течение 12 месяцев и требует ежегодного подтверждения права на его получение. Для новорожденных детей, если семья уже получает пособие, выплата назначается автоматически в том же размере, в каком ее получают старшие. В случае беременных женщин используется иной показатель – прожиточный минимум для трудоспособного населения.