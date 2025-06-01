Принц Гарри собирается взять фамилию своей матери

Герцог Сассекский рассматривает возможность смены фамилии, принадлежащей королевской семье. Он намерен взять фамилию своей матери, принцессы Дианы.

По данным газеты Daily Mail, принц Гарри обсуждал этот вопрос с братом принцессы Дианы, Чарльзом Спенсером, во время своего визита в Великобританию.

Принц активно искал возможности официально принять фамилию Спенсер, отказавшись от Маунтбеттен-Виндзор, которую носят его дети, принц Арчи и принцесса Лилибет. Источник издания Daily Mail сообщает, что родственник посоветовал ему воздержаться от этого шага. Смена фамилии может быть воспринята как оскорбление в адрес его отца, короля Карла III, и подчеркнуть разрыв с королевской семьей.

Ранее в мае, принц Гарри выразил желание примириться с королевской семьей. Однако он указал на невозможность привезти супругу и детей в Великобританию из-за проблем с обеспечением безопасности. Принц также отметил, что король Карл III с ним не разговаривает, и он не видит смысла в продолжении конфликта, учитывая возраст отца.