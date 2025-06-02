Куда пойти в Петербурге с 9 по 15 июня

Выставки июня в Петербурге не просто заполняют культурный календарь — они заставляют задуматься. Семь проектов, от исторических до экспериментальных, которые могут изменить ваш взгляд.
9 июня — «Рок, кино и пламя: три века Анненкирхе» (12+)
Анненкирхе — уникальное пространство с богатой историей. От храма до рок-клуба, сейчас это арт-площадка с прощальным шоу арт-группы «Зерно». Видеоарт, музыка и хроники огня — все это отражает многогранность места и вызывает широкий спектр эмоций, пишет «Афиша Петербурга».
10 июня — «Совершилось» в Пушкинской кирхе (6+)
Современное искусство в сакральном пространстве. «Зерно» исследует границы иконописи и перформанса, задавая вопросы о духовности без условностей. Выставка вызывает противоречивые, но живые отклики.
11 июня — «Пути» Ольги Бордей в Cabinet Abstract (0+)
Глубокая и деликатная выставка, где через текстиль и живопись раскрываются личные переживания и внутренние трансформации. Экспериментальное, но очень человечное искусство.
12 июня — «Hiraeth / Хирайт» в Doc Art Gallery (6+)
Выставка, посвященная тоске по недостижимому дому. Работы молодых авторов передают сложность памяти и мечтаний, без прикрас и иллюзий.
13 июня — «Цифровое искусство #2» в Центре Курехина (6+)
Выставка о взаимодействии природы и технологий, где можно погрузиться в виртуальные миры и исследовать природу через цифровое искусство. Эмоции от просмотра разнообразны — от восхищения до растерянности.
14 июня — «Великая страна — Великая Победа» в Манеже (12+)
Экспозиция, раскрывающая фронтовой и тыловой фронт войны через архивы и личные истории. Без пафоса — о том, как страна выстояла и продолжала жить в самых тяжелых условиях.
15 июня — «Вселенная Пушкина» в Lumion (0+)
Инновационный взгляд на творчество поэта через VR и голографии. Выставка разделена на три части, каждая из которых рассказывает о важных этапах жизни Пушкина, делая его понятным и близким современному зрителю.