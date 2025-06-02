Управляющая компания заплатила 165 тысяч за отказ учитывать теплосчетчик

Судебные приставы Калининского района Санкт-Петербурга заставили управляющую компанию ввести в эксплуатацию индивидуальный теплосчетчик и произвести перерасчет платежей за отопление.

Собственник квартиры в многоквартирном доме установил индивидуальный прибор учета тепла, чтобы сократить расходы на коммунальные услуги. Однако управляющая компания отказалась принимать оборудование в эксплуатацию, продолжая выставлять счета по показаниям общедомового счетчика. Жильцу не удалось добиться выполнения своих требований от УК, несмотря на многочисленные обращения.

Мужчина подал в суд и добился решения в свою пользу. Исполнительный лист, обязывающий управляющую компанию ввести прибор в эксплуатацию и пересчитать платежи, был направлен в Калининский районный отдел судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Должник игнорировал требования приставов, не выходил на связь и не выполнял предписания. Чтобы обеспечить исполнение судебного решения, пристав наложил запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ. В ведомстве выяснили, что УК планировала оформить правопреемство, но ограничение заблокировало этот процесс.

После этого представители компании обратились к приставам и предоставили документы, подтверждающие выполнение всех требований. Дополнительно управляющая компания выплатила собственнику неустойку в размере 165 тысяч рублей.