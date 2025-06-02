Рост цен в российских столовых опередил инфляцию

В России за последние месяцы резко подорожали обеды в столовых и кафе. Цены выросли с 350 до 540 рублей — на 45%, что значительно превышает общий уровень инфляции в 32%. Такой стремительный рост стоимости обедов заметно опережает увеличение цен на другие товары и услуги в стране.

В беседе с RuNews24.ru эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук при НИЯУ МИФИ Яков Якубович отметил, что анализ стоимости обедов показывает рост цен с начала специальной военной операции. По его мнению, такая динамика ставит под сомнение доступность обедов для большинства населения.

Он подчеркнул, что основной причиной подорожания стало увеличение затрат на продукты и коммунальные услуги. Это создает серьезные проблемы для бизнеса в плане сохранения рентабельности.