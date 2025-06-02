В России предлагают отменить штрафы за тонировку боковых стекол авто

В Госдуму внесли законопроект, снимающий запрет на тонировку передних боковых стекол автомобилей. Депутат Ярослав Нилов объяснил необходимость данной инициативы.

В беседе с «360.ru» Нилов аргументировал инициативу несколькими преимуществами: повышением комфорта водителей, снижением нагрузки на автомобильные системы и защитой зрения. Он провел аналогию с солнцезащитными очками, которые люди используют на пляже или в солнечную погоду, подчеркнув, что аналогичная защита необходима и водителям.

Нилов акцентировал, что тонировка лобового стекла представляет опасность, поэтому штрафы за это нарушение следует существенно повысить. В настоящее время за тонировку как лобового, так и передних боковых стекол предусмотрен одинаковый штраф в размере 500 рублей.