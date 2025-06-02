Депутаты предложили отменить ОГЭ

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» направили министру просвещения Сергею Кравцову официальное обращение с инициативой об отмене ОГЭ и восстановлении классической системы экзаменации в устной и письменной формах.

Как сообщает «360.ru», инициаторами документа выступили лидер партии Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова. В своем обращении они предлагают заменить ОГЭ классической формой аттестации — устными и письменными экзаменами, которые будут проводиться школами самостоятельно согласно их учебным программам и методикам.

Парламентарии убеждены, что такая система позволит сократить бюджетные расходы на организацию ОГЭ, усилить взаимное доверие в образовательном процессе, повысить ответственность учителей при оценке знаний и снизить стрессовую нагрузку на школьников.