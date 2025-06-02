Роспотребнадзор провел замеры воздуха на месте пожара в Янино-1

Специалисты Роспотребнадзора проверил качество воздуха в Янино-1 после пожара.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» организовало выездную проверку после возгорания в поселке Янино-1.

У дома на Шоссейной улице специалисты отобрали пробы атмосферного воздуха на границе жилой зоны для определения концентрации вредных веществ.

Отобранные образцы оперативно доставлены в лабораторию центра гигиены и эпидемиологии для проведения анализов. Ведомство обещает опубликовать результаты исследований по мере их готовности. Об этом рассказали в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Представители ведомства отметили, что Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию. Дополнительная информация будет предоставлена после завершения лабораторных исследований.