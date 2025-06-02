Петербуржцев предупредили о «желтом» уровне опасности во вторник

С 12 часов до 20 часов дня 3 июня на территории Санкт-Петербурга будет установлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с усилением ухудшением погодных условий.

На улицах Северной столицы ожидается осадки, включая ливни, грозу и шквалистый ветер с порывами до 15–18 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

Напомним, что «желтый» уровень указывает на потенциальную угрозу из-за неблагоприятных погодных условий.

В связи с шквалистым ветром и грозой в городской администрации призвали водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.