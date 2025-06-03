Потомок императорского двора Георгий Романов объявил о рождении второй дочери

Георгий Михайлович и его супруга Виктория Романова во второй раз стали родителями. В семье потомков императорской династии родилась дочь, которую назвали Кира-Леонида.

В понедельник, 2 июня, у 44-летнего Георгия Михайловича Романова и его 43-летней супруги Виктории Романовны родилась дочь. Девочка, получившая имя Кира-Леонида, появилась на свет в 08:29 утра. О рождении ребенка сообщили официальные представители семьи.

По данным источников, роды прошли успешно, новорожденная и мать чувствуют себя хорошо. Георгий Михайлович присутствовал при рождении ребенка. Семья выразила благодарность врачу Александру Одеровичу Горгидзе и медицинскому персоналу за профессиональную помощь.

Отметим, что это второй ребенок в семье. В 2022 году у пары родился сын Александр.

Напомним, что Георгий Романов родился 13 марта 1981 года в Мадриде. Он является потомком российского императорского дома по материнской линии. Часть монархических кругов рассматривает его как потенциального претендента на главенство в Российском императорском доме.