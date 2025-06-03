Ученые обнаружили золотой браслет эпохи викингов найден на острове Мэн

Археологи обнаружили фрагмент золотого браслета эпохи викингов на острове Мэн в Ирландском море.

Артефакт был найден весной 2025 года. Браслет весом 27,2 грамма датируется его периодом с 1000 по 1100 год нашей эры.

Технический анализ показал, изделие изготовлено из восьми скрученных золотых нитей. Это свидетельствует о высоком уровне мастерства норвежских ювелиров. По словам экспертов, золотые артефакты викингов встречаются гораздо реже серебряных и имеют особую историческую ценность, сообщает Planet.Today.

Специалисты отмечают, что подобные украшения выполняли сразу несколько функций: служили предметами роскоши, средством накопления и инструментом торговли. На браслете есть следы двух надрезов, что может указывать на его использование в различных сделках. Причины, по которым артефакт оказался в земле, остаются неясными — возможны как умышленное захоронение, так и потеря.

Отметим, что остров Мэн имеет богатое норвежское наследие, корни которого уходят в IX век, когда викинги впервые прибыли туда в качестве торговцев, а затем осели и оказали серьезное влияние на культурный и политический облик острова.