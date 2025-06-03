Петербуржец заснял последствия двух ДТП на Октябрьской набережной

На Октябрьской набережной произошло два ДТП с участием белого фургона и двух черных автомобилей.

Читетель Gazeta.SPb Илья прислал кадры, на которых зафиксированы последствия двух ДТП, произошедших на Октябрьской набережной.

На кадрах можно увидеть группу людей возле белого фургона, предположительно участвовавшего в аварии. Также запечатлены несколько человек около двух черных столкнувшихся автомобилей.

На некоторых транспортных средствах зафиксированы механические повреждения, включая вмятины кузова и деформированные капоты. Серьезно пострадал автомобиль белого цвета — его капот оказался практически сорванным.

«Вчера на этом же месте тоже была авария вечером», — сообщил читатель Gazeta.SPb.

Отметим, что на данный момент причины произошедших ДТП неизвестны.