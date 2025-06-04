Неделя детских открытий в Петербурге: спектакли и приключения на свежем воздухе

Июнь в Петербурге превращается в настоящий праздник для семей с детьми. Следующая неделя обещает стать временем, когда маленькие петербуржцы смогут открыть для себя новые истории, познакомиться с удивительными героями и погрузиться в атмосферу настоящих приключений.

Начинается все с спектакля «Айболит» в театре «Малышок» (0+). Знакомая и любимая сказка о добром докторе, который готов прийти на помощь каждому животному. Эта постановка учит милосердию, взаимовыручке и смелости.

Для любителей кино 10 июня в «Фильмофонде» покажут трогательную историю о лесном оленёнке Бемби (6+), который учится взрослеть, переживая тяжелую утрату. Фильм идеально подойдёт для детей от шести лет.

Подросткам, начиная с 12 лет, понравится мультфильм «Как перевоспитать дракона» (12+) — яркая история о дружбе, приключениях и борьбе со своими страхами, сообщает «Афиша Петербурга».

С 12 июня на Синопской набережной юные петербуржцы могут отправиться в интерактивное морское путешествие — «Посвящение в моряки» (0+). Здесь дети научатся морским премудростям, попробуют вязать узлы и даже получат диплом юного моряка.

Для тех, кто мечтает о речных путешествиях, с 12 по 15 июня действует «Врунгель-шоу на Неве» (0+) — спектакль-экскурсия на теплоходе с театральными персонажами и настоящим капитаном Врунгелем. Это не просто развлечение, а возможность узнать много нового об истории Петербурга и почувствовать себя настоящим мореплавателем.

И наконец, конный фестиваль «Иппосфера Open-Air» в КСК «Дерби» (0+) — это праздник для всей семьи с показами породистых лошадей, спортивными соревнованиями, мастер-классами и, конечно, катанием на пони.

Каждое событие — это шанс подарить ребенку незабываемые впечатления, а взрослым — возможность вместе с ними открывать мир заново.