Петербург отмечает День России фестивалями и концертами

День России — отличный повод взглянуть на Петербург под новым углом. 12 июня город превратится в масштабную праздничную площадку, где каждый найдёт развлечение по душе — от этнических танцев и музыкальных фестивалей до исторических реконструкций и камерных концертов.

Стартуем с Александровского сада — здесь проходит многонациональный праздник, где гости в ярких костюмах и традиционных нарядах расскажут, что значит быть частью большой страны. Фото и танцы гарантированы.

Далее — Приморский парк Победы, где фестиваль блогеров привнесёт свежую волну музыки и молодежного драйва. Знакомьтесь с Rakhim и Валей Карнавал, ловите атмосферу и не забудьте лайкнуть!

В Петропавловской крепости цветы станут главными героями — фестиваль флористики и симфонический концерт создадут настроение изящества и торжества. Это место, где даже самый серый день заиграет красками.

Парк 300-летия Петербурга приглашает на исторический фестиваль «От Руси до России». Придворные танцы и древнерусская музыка помогут почувствовать дыхание веков и лучше понять культуру страны.

Для тех, кто ищет активный отдых, фестиваль «Движение разрешаю!» у Музея железных дорог — возможность испытать себя на самокатах, погрузиться в аквагрим и насладиться уличной музыкой.

Вечером Петропавловская крепость станет сценой для духовых оркестров и праздничного концерта «#ГОРЖУСЬРОССИЕЙ». Музыка, которую хочется слушать, и атмосфера гордости за страну — идеальное завершение дня.

Для любителей камерных форматов — Румянцевский сад с народными песнями и танцами. Здесь праздник приобретает особое тепло.

День России в Петербурге — праздник, который не оставит равнодушным никого.