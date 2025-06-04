В Петербурге увеличили штрафы за проезд общественном транспорте без оплаты

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на очередном заседании 4 июня приняли законопроект, увеличивающий штрафы за безбилетный проезд в наземном транспорте, в окончательной редакции.

За документ, предложенный губернатором города, проголосовали почти все депутаты, один воздержался.

Теперь штраф для «зайцев» возрастет в три раза – с 500 до 1,5 тысячи рублей. Если пассажир не сможет подтвердить право на льготу или не оплатит багаж, ему придется заплатить тысячу рублей вместо прежних 500.

Во время обсуждения 21 мая парламентарии отметили проблему с иностранцами, которые часто ездят без билетов, спикер ЗакСа Александр Бельский указывал, что в городе 300 тысяч безбилетников. И большинство из них – приезжие из других стран.

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев ранее подчеркивал, что в 2023 году доля нелегальных пассажиров составляла около 7%. Отмечается, что принятый законопроект направят на подпись главе города, и после официальной публикации документа он вступит в силу через 10 дней.